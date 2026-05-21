Professores da Madeira afirmam que têm trabalho burocrático excessivo

A quase totalidade dos docentes inquiridos no âmbito de um estudo realizado pelo Sindicato dos Professores da Madeira considera que o excesso de tarefas burocráticas prejudica o seu trabalho efetivo com os alunos, foi hoje anunciado.

"Houve 567 professores que responderam e 97% diz haver um excesso de carga burocrática nas escolas que interfere com a sua prática docente", indicou Sandro Nóbrega, dirigente sindical e um dos coordenadores do estudo.

O sindicato apresentou hoje, em conferência de imprensa, os resultados deste inquérito, que remeterá agora para a Secretaria Regional da Educação.

Sandro Nóbrega disse que é necessário fazer uma simplificação no que toca a documentos e a reuniões, notando que há várias tarefas que são repetitivas e fazem com que os professores tenham a sensação de "perda de tempo" e fiquem desgastados.

O estudo conclui que "o trabalho burocrático poderia ser melhorado e agilizado de forma diferente", de modo a que os professores possam concentrar-se na atividade académica e contribuir para "melhorar os resultados escolares dos alunos", apontou.

O professor e dirigente sindical reconheceu que é necessário haver um trabalho de organização e de registo do trabalho escolar, mas reforçou que "quando há esta redundância, esta repetição de estar sempre a preencher documentos, perde-se o foco académico".