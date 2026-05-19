"Os professores não pedem esmolas", diz Manuela Gonçalves

"Obsceno" é como Manuela Gonçalves considera o facto de haver professores que perderam "três anos de tempo de serviço" na transição de carreira, limitações de progressão e professores contratados que recebem "salários de miséria".

A deputada do CH não tem dúvidas de que a forma como os professores são tratados, "apenas como números", afasta jovens da carreira docente.

"Os professores não pedem esmolas", garante a deputada que acusa o governo de não cumprir as promessas feitas.