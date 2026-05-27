PPM Madeira acusa PSD e CDS de "enganar os eleitores" com uso da sigla AD

O coordenador do PPM Madeira, Paulo Brito, afirmou hoje, em nota enviada, que o partido rejeitou integrar a actual Aliança Democrática (AD) por não se rever nas políticas seguidas pelo Governo, acusando PSD e CDS de se terem "apoderado" da sigla para "enganar os eleitores".

Em comunicado, o PPM recorda que integrou anteriormente a AD "no sentido de apoiar um Primeiro-Ministro e um grupo parlamentar que lutava pelos interesses dos portugueses", mas considera que o actual projecto político não defende áreas fundamentais como o crescimento económico e financeiro, a saúde, a cultura, a comunidade escolar e a justiça. "O PPM, que orgulhosamente já integrou a AD, no sentido de apoiar um Primeiro Ministro e um grupo parlamentar que lutava pelos interesses dos portugueses, há um ano atrás, vimos que este projecto político não interessava na defesa de crescimento económico-financeiro, na saúde, na cultura, comunidade escolar e justiça, entendeu a direcção nacional do PPM que não deveria integrar, nem fazer parte da AD", refere.

"O PPM não se revê nestas políticas claras de empobrecimento dos portugueses", diz o partido, acrescentando que, "em boa hora", decidiu afastar-se da coligação.

O partido critica ainda o facto de PSD e CDS terem avançado com a sigla AD, alegando que o fizeram "simplesmente no sentido de enganar os eleitores, terem votos e ganhar as eleições".

Segundo Paulo Brito, muitos dos eleitores que votaram na AD "sentem-se enganados por promessas políticas" defendendo que a actual coligação está "a levar cada vez mais ao empobrecimento dos portugueses".

O PPM lamenta ainda que os dois partidos "se tenham apropriado indevidamente da sigla AD", considerando que a actual governação está longe daquela que existiu "no tempo de Sá Carneiro".

"Hoje, os eleitores que votaram AD, sentem-se enganados por promessas políticas, das quais o PPM se desmarcou e denunciou, mas os eleitores no engano, votaram na AD que no Tempo de Sá Carneiro, foi uma excelente governação, mas que hoje em dia, dois partidos (PSD e CDS) se apoderaram da sigla AD e enganaram os eleitores", menciona.