JPP acusa PSD/CDS de abandonar os estudantes madeirenses

O JPP acusa o PSD/CDS de abandonar os estudantes madeirenses, isto depois da indicação de que será suspenso o programa 'Estudante Insular', a partir de 15 de Junho, devido à falta de enquadramento legal. Jéssica Teles denuncia que tal é uma grave consequência da “incompetência política e da submissão do PSD/CDS Madeira”.

A partir dessa data, as viagens dos estudantes passam a ser tratadas através da Plataforma do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), "sistema que já acumula inúmeras críticas devido aos atrasos nos reembolsos, falhas operacionais e enorme burocracia".

A coordenadora da Juventude do JPP considera que “é profundamente lamentável o que se está a passar. O centralismo bafiento do PSD/CDS na República, aliado à impotência e ao agachamento do PSD/CDS Madeira perante Lisboa e os interesses das companhias aéreas, está a penalizar directamente os estudantes madeirenses.”

Estamos a falar de jovens que estudam fora da Região, muitos deles deslocados por necessidade, e que agora voltam a enfrentar o cenário antigo: pagar a totalidade das viagens, muitas vezes acima dos 300 ou 400 euros, e esperar semanas ou meses por um reembolso. Isto é um enorme retrocesso social. Jéssica Teles

A Juventude do JPP recorda que esta alteração surge precisamente numa altura particularmente sensível para os estudantes universitários, pois com o final do ano lectivo, muitos jovens pretendem regressar à Madeira para junto das suas famílias, "sendo agora confrontados com preços elevadíssimos das viagens e com a incerteza de quando receberão os respectivos reembolsos".

A esta realidade juntam-se ainda os custos insustentáveis que os estudantes já suportam no Continente: rendas cada vez mais altas, alimentação, transportes, água, luz e comunicações.

Também as agências de viagens estão preocupadas com o impacto desta mudança. Neste momento, existe grande incerteza sobre a continuidade da venda de viagens aos estudantes pelo valor reduzido (59,00€) praticado até 14 de Junho, uma vez que as agências poderão não aceitar assumir o risco financeiro associado aos reembolsos.

"Pais, estudantes e profissionais do sector alertam para o caos que esta decisão poderá provocar. Muitos recordam até que, apesar das limitações do antigo modelo nos CTT, os passageiros saíam no próprio dia com o reembolso garantido, ao contrário do que acontece na plataforma digital do SSM", aponta.

Perante esta situação, a Juventude do JPP desafia os Governos do PSD/CDS na Região e na República a resolverem urgentemente este problema, garantindo uma solução específica e funcional para os estudantes madeirenses.