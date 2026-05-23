PPM-Madeira preocupado com nova subida das taxas de juro do BCE

O PPM-Madeira manifestou, este sábado, preocupação com o anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de uma nova subida das taxas de juro no crédito à habitação, prevista para Junho.

Através de comunicado à imprensa, o partido considera que, face aos recordes de lucros registados pela banca em 2025, novos aumentos são injustificáveis, penalizando os portugueses numa altura de crise, com salários entre os mais baixos da Europa.

Citando a polémica frase do ex-banqueiro Fernando Ulrich — "se os portugueses aguentam... ai aguentam!" —, o PPM sublinha que a maioria dos trabalhadores portugueses aufere o salário mínimo, não tendo capacidade para absorver novos encargos.

O partido exige que o ministro das Finanças negoceie com o BCE a manutenção das taxas de juro nos níveis actuais.