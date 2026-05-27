Hugo Nunes quer um diploma "com dentes" e acusa o PSD de incompetência

"Não viemos para bater palmas à maioria, viemos para fiscalizar", afirmou Hugo Nunes, numa intervenção em representação da bancada do CH.

Sobre o diploma do PSD que determina a prioridade do transporte de medicamentos para as regiões, começa por afirmar que é a prova da "incompetência" do Governo Regional que faz uma má gestão e desperdiça dinheiro.

O CH vai propor medidas de alteração, na discussão na especialidade, para criar uma lei "com dentes" que crie multas pesadas para o não cumprimento e tenha em conta a situação de dupla insularidade do Porto Santo.