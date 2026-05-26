"Madeira é ilha pioneira na tecnologia do desenvolvimento sustentável"

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta tarde, a importância da Madeira assumir o estatuto de 'Frontrunner Island' (Ilha Pioneira), no âmbito da assinatura de um memorando de entendimento entre a Secretaria Regional da Economia e o Urban Economy Forum, que formaliza a sua integração na rede global de cidades e ilhas sustentáveis daquela organização.

"A Madeira passa a ser a primeira ilha do mundo na vanguarda da tecnologia do desenvolvimento sustentável no âmbito deste projecto das Nações Unidas", destacou o governante, sublinhando que "no âmbito dos 17 objectivos que foram traçados pelas Nações Unidas, para que as regiões e os países possam atingi-los, quer do crescimento económico, quer da redução das desigualdades sociais, quer do combate à pobreza, quer das questões ambientais e energéticas, a Madeira está bem colocada no ranking nacional e no ranking europeu", sendo esta "a base para que pudéssemos assinar, com este Forum, este protocolo de colaboração".

Segundo José Manuel Rodrigues, este protocolo contempla outras possibilidades, nomeadamente de "atrair mais investimento para a Região, para esse desenvolvimento sustentado", abrindo, igualmente, a possibilidade de acesso a outros fundos: "É possível que para além daqueles fundos europeus que a Madeira hoje já beneficia no quadro 2030, possamos ter acesso a outros fundos, designadamente ligados a outras organizações internacionais, OCDE, Nações Unidas e outras instituições, que empresas da Madeira e as próprias instituições públicas possam ter acesso a esses fundos".

"A Madeira sempre que se abriu ao mundo, sempre que teve uma economia aberta ao exterior cresceu, sempre que se fechou sobre si própria decresceu e empobreceu. Aquilo que nós queremos é voltar a pôr este nosso pequeno ponto no meio do Atlântico, no meio também do desenvolvimento sustentável no mundo".

A assinatura deste memorando, que se realizou no Salão Nobre do Governo Regional, e em que o Urban Economy Forum esteve representado pelo seu presidente, Reza Pourvaziry, está inserido no 'Island Beyond 2030', conferência internacional que decorre amanhã no auditório do hotel VidaMar.