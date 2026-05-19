Saiba o que hoje é notícia

O selecionador Roberto Martínez divulga os 26 convocados de Portugal para a fase final do Mundial2026 de futebol, que arranca em 11 de junho, numa lista em que são esperadas poucas surpresas.

As escolhas de Martínez vão ser anunciadas na Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), às 13:00, com a garantia que a comitiva lusa vai ser liderada nos Estados Unidos pelo capitão Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos se prepara para disputar a sexta e última fase final de um Campeonato do Mundo.

Salvo problemas físicos inesperados de última hora, Ronaldo é uma das muitas certezas nas escolhas do técnico espanhol de 52 anos, que chegou ao comando da seleção nacional em 2023 com o objetivo claro de levar Portugal à conquista do primeiro Campeonato do Mundo da sua história.

Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Associação Portuguesa de Escritores (APE) homenageia hoje o escritor Augusto Abelaira, na Biblioteca Nacional de Portugal, assinalando os cem anos do nascimento do autor de "A Cidade das Flores".

Professor, tradutor, jornalista, em publicações como Diário Popular e O Século, cronista no semanário O Jornal, com a crónica "Escrever na água", e no Jornal de Letras, Artes e Ideias, onde escreveu "Ao pé das letras", Augusto Abelaira foi também diretor de programas da RTP (1977-78), das revistas Vida Mundial (1974-75) e Seara Nova (1968-69) e presidente da Associação Portuguesa de Escritores (1978-79).

O seu percurso, no entanto, ficou sobretudo marcado pela obra literária e por títulos como "Bolor", "Enseada amena", "Sem teto, entre ruínas" e "Outrora agora", abrangendo romance, teatro e crónica. Recebeu, entre outros, o Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa, o Grande Prémio de Romance e Novela da APE, o Prémio PEN Clube Português e o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários.

A sessão de hoje conta com intervenções do jornalista José Carlos de Vasconcelos, do escritor José Manuel Mendes, presidente da APE, da cineasta Margarida Gil e do professor e tradutor Salvato Teles de Menezes.

INTERNACIONAL

O Parlamento Europeu (PE) homenageia hoje os primeiros 20 laureados com a recém-criada Ordem Europeia do Mérito, entre os quais o antigo primeiro-ministro e presidente português Aníbal Cavaco Silva.

Na cerimónia de entrega, durante a sessão plenária do PE, da primeira distinção europeia concedida pelas instituições da UE a indivíduos (e não organizações) com contributos excecionais para a unidade europeia, a democracia e os valores fundamentais consagrados nos Tratados da União, vão estar presentes 13 dos 20 distinguidos, entre os quais Cavaco Silva, a ex-chanceler alemã Angela Merkel, o ex-presidente polaco Lech Walesa e o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

A Ordem de Mérito foi criada pelo PE em maio de 2025, para assinalar os 75 anos da Declaração de Schuman, que conduziu à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, precursora da atual União Europeia (UE).