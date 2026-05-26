Concerto de Bad Bunny no Estádio da Luz entre as notícias que marcam esta terça-feira

O músico porto-riquenho Bad Bunny dá o primeiro de dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito da digressão mundial "Debí tirar más fotos".

Bad Bunny chega a Portugal hoje e quarta-feira transformado num fenómeno global do hip hop latino, sobretudo pelo sucesso do sexto álbum de originais, "Debí tirar más fotos", que dá nome à digressão.

O 'rapper' foi o músico mais escutado em 2025 na plataforma de 'streaming' Spotify.

Premiado nos Grammy e Grammy Latino, Benito Antonio Martínez Ocasio consolidou o estatuto de estrela mundial ao protagonizar este ano o tradicional espetáculo de intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol norte-americano.

A estreia do músico em Portugal chegou a estar anunciada para 2020, nos festivais Primavera Sound Porto e Sudoeste, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da covid-19.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

Os ministros da Agricultura da União Europeia (UE) reúnem-se, em Bruxelas, com a agenda dominada pela questão da subida abrupta dos preços dos fertilizantes, na sequência do encerramento do Estrito de Ormuz, no Golfo Pérsico.

Na reunião, em que Portugal está representado pelo ministro da tutela, José Manuel Fernandes, será debatido o plano de ação para o setor dos fertilizantes, recentemente proposto pela Comissão Europeia.

A guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão -- que encerrou o Estreito de Ormuz à navegação comercial -- fez disparar os preços dos adubos, que -- segundo dados do serviço estatístico da UE, Eurostat, têm vindo a agravar-se ao longo de 2025, sendo que no último trimestre desse ano aumentaram 8% face ao período homólogo.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Líderes africanos reunidos esta semana em Brazaville iniciam os encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), num dia marcado pela apresentação do relatório "Perspetivas Económicas Africanas 2026".

O lema das reuniões deste ano é "Mobilizar o Financiamento do Desenvolvimento de África em Grande Escala num Mundo Fragmentado" e, até sexta-feira, a capital da República do Congo torna-se o centro financeiro de África acolhendo mais de 3.000 mil pessoas de 81 delegações.

Os encontros contam com a presença de chefes de Estado e de Governo, ministros e governadores de bancos centrais, incluindo de países africanos lusófonos, que vão analisar os progressos alcançados ao longo do último ano e os desafios que se avizinham, num contexto geopolítico e económico global que tem contribuído para a redução do financiamento ao desenvolvimento do continente africano.

As reuniões deste ano estão a ser marcadas por medidas sanitárias contra o Ébola, que foram reforçadas em Brazzaville, separada da República Democrática do Congo (RDCongo) por um rio, e o próprio formato dos encontros foi alterado, com o Banco a adotar "um formato híbrido, permitindo que todos os delegados participem plenamente nos trabalhos, independentemente das condições de viagem e logísticas".

PAÍS

O Tribunal de Aveiro agendou para hoje a leitura da decisão do cúmulo jurídico das penas recebidas pelo antigo empresário das sucatas Manuel Godinho no processo "Face Oculta" e num outro processo de fraude fiscal.

Em causa está uma pena de 12 anos de prisão a que Manuel Godinho foi condenado no processo "Face Oculta" e uma pena de oito anos de prisão a que foi condenado, em setembro de 2022, por quatro crimes de fraude fiscal e um crime de branqueamento.

Durante a audiência do cúmulo jurídico, que decorreu sem a presença do arguido, a procuradora do Ministério Público e o advogado Artur Marques, que defende o sucateiro, limitaram-se a pedir justiça.

O processo "Face Oculta", que começou a ser julgado em 2011, está relacionado com uma rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas.

O caso levou ao banco dos réus 36 arguidos, incluindo o ex-ministro socialista Armando Vara, o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos, que faleceu na segunda-feira, e o seu filho Paulo Penedos.