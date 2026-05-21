JSD visita Ilha das Aves

A JSD- Ribeira Brava promoveu uma visita à Ilha das Aves, espaço zoológico situado no Campanário. A iniciativa reuniu os jovens participantes “em torno de uma experiência de contacto com a natureza, convívio e valorização do território local”.

Diogo Duarte, presidente desta jovem concelhia social-democrata, destaca o investimento privado da Ilha das Aves.

“Esta visita permitiu-nos conhecer melhor um projeto que é exemplo do papel preponderante do investimento privado na criação de espaços diferenciadores que enriquecem a oferta turística local.” De igual modo, o jovem dirigente salienta “a agregação de empreendedorismo, lazer e educação ambiental como algo que singulariza a Ilha das Aves no panorama regional”.

A juventude laranja sublinha também “a importância da protecção da biodiversidade”, realçando que esta visita “pretendeu sensibilizar os participantes para a preservação da fauna e da flora, bem como para a valorização de um espaço que promove a consciência ambiental de todas as gerações”. Para a JSD Ribeira Brava, este projeto assume igualmente relevância no plano da dinamização local, “ao promover o concelho, incentivar a participação jovem e apostar na atractividade da Ribeira Brava.”

A JSD garante que vai continuar “a apoiar e a divulgar exemplos de boas práticas que aliem investimento, sustentabilidade, valorização ambiental e envolvimento da comunidade, reforçando o potencial local e o papel dos jovens na promoção do território”



