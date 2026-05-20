Ligação aérea entre a Madeira e a Terceira vai manter-se todo o ano

A companhia aérea Azores Airlines vai manter durante todo o ano a ligação aérea entre a ilha Terceira e a Madeira, no âmbito do reforço da sua operação doméstica para a época de Inverno IATA 2026/2027.

A rota Terceira/Funchal, cujo arranque está marcado para 1 de Junho, após a obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas, continuará a assegurar uma ligação semanal entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira durante a temporada de Inverno. Tal como o DIÁRIO noticiou, os atrasos no processo acabaram por inviabilizar o início da operação ainda durante este mês de Maio.

O assunto foi notícia na edição do DIÁRIO de 28 de Abril.

A ligação integra o reforço global da oferta da companhia aérea açoriana para o inverno IATA 2026/2027 e manter-se-á no mesmo horário de Verão. A saída da Terceira acontece à quinta-feira, às 21h15, com chegada à Madeira pelas 00h50. No sentido inverso, o voo parte do Funchal às 5h20 da manhã de sexta-feira, com chegada àquela ilha açoriana prevista para as 6h55.

Além da manutenção desta ligação, a transportadora anunciou também ajustes de horários em algumas rotas, procurando oferecer opções mais convenientes aos passageiros, com voos distribuídos entre períodos da manhã, tarde e noite.

No total, a Azores Airlines vai acrescentar 16 voos semanais entre o Continente e os Açores, reforçando as ligações entre Lisboa, Porto e as ilhas de São Miguel e Terceira. A companhia passará a disponibilizar mais de uma centena de voos semanais entre o Continente e o arquipélago açoriano.

Segundo Tiago Santos, presidente do conselho de administração da Azores Airlines, citado no comunicado, este reforço representa "um passo importante na consolidação da estratégia" da empresa, contribuindo para aumentar as opções de mobilidade da Região e reforçar a proximidade ao mercado regional.

A programação para o Inverno IATA 2026/2027 já se encontra disponível nos sistemas de reserva. Além das operações domésticas e das ligações entre os Açores e a Madeira, a companhia manterá voos para a América do Norte e para Cabo Verde.