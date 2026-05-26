JSD promove reflexão sobre estilos de vida saudáveis

Os núcleos da JSD Funchal das freguesias do Imaculado Coração de Maria e de São Roque promoveram, em conjunto, a conferência 'Corpo e Mente em Equilíbrio'. A iniciativa ocorreu no final da semana passada no auditório da Escola da APEL e, segundo a JSD, “dedicou-se à reflexão sobre a importância de manter um equilíbrio saudável entre bem-estar físico e mental”. A sessão contou com a participação de profissionais nas áreas da psicologia, nomeadamente Helena Andrade, da nutrição (Tatiana Silva) e da fisioterapia desportiva (Luís Gomes).

Conforme nota enviada, os jovens social-democratas destacaram o enquadramento da realização desta conferência. “O equilíbrio entre corpo e mente é um tema atual, especialmente numa geração que enfrenta desafios emocionais, físicos e sociais cada vez mais exigentes.” Sublinham também que “a actividade teve como objetivo aproximar os jovens destes temas através da intervenção de profissionais qualificados”.

A estrutura juvenil do PSD considera que a Região Autónoma da Madeira tem sido referência nacional no que concerne à saúde mental, nomeadamente ao nível do apoio psicológico nas escolas, “apresentando um rácio de psicólogos por aluno superior ao do país. Este investimento demonstra a relevância que as políticas públicas regionais atribuem à saúde mental, à prevenção e ao acompanhamento das novas gerações.”

No âmbito dos hábitos alimentares saudáveis, os jovens social-democratas realçam as medidas que têm vindo a ser defendidas pelo PSD Madeira na Assembleia Legislativa Regional. Apontam como exemplo o recém-publicado decreto legislativo regional que visa promover, no público e no privado, a disponibilização de opções nutricionalmente saudáveis nas máquinas de venda automática. A JSD Funchal entende que este tipo de políticas representa “um passo importante na promoção de hábitos mais saudáveis desde cedo, contribuindo para o combate ao excesso de peso, à obesidade e às doenças associadas a uma má alimentação”.

No encerramento desta iniciativa, a juventude laranja deixou a garantia da continuidade deste tipo de ações, defendendo que “a política também se faz através da promoção do conhecimento e da sensibilização” e reforçando ainda “o compromisso em aproximar os jovens de temas que impactam diretamente a sua qualidade de vida”.