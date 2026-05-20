Liga Contra o Cancro promove fórum sobre abordagem multidisciplinar em oncologia

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove, no próximo dia 13 de Junho, o fórum 'Abordagem Multidisciplinar em Oncologia', iniciativa que terá lugar no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Conforme refere a Liga em comunicado, este encontro pretende reunir profissionais de saúde, estudantes, investigadores e entidades ligadas às áreas social e da saúde, promovendo a reflexão em torno dos desafios actuais da oncologia e da importância de uma actuação integrada no acompanhamento da pessoa com doença oncológica.

Ao longo do fórum serão debatidos temas como a Psico-Oncologia, a importância das equipas multidisciplinares, novas respostas na comunidade, dor oncológica, desejo antecipado de morte e cuidados paliativos.

A iniciativa contará, ainda, com mesas redondas e comunicações livres, incentivando a partilha de conhecimento entre diferentes especialidades e instituições. A participação está sujeita a inscrição obrigatória.