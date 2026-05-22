Reflexão multidisciplinar sobre diferentes perspectivas do luto no Colégio dos Jesuítas

O IV Seminário – Nascer, Crescer e Ser Feliz realiza-se no dia 1 de Junho, desta feita sobre o tema 'Entre Perdas e Recomeços: Viver o Luto e (re)encontrar a Vida'. A iniciativa, organizada pela Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, decorre entre as 9h e as 13 horas, no Colégio dos Jesuítas.

O evento vai reunir enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e conselheiros de luto, para uma reflexão multidisciplinar sobre as múltiplas perspectivas do luto.

A sessão de abertura será presidida pelo Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes, contando igualmente com a presença da Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas; e da directora de Curso da Licenciatura em Enfermagem, Gilberta Sousa.

O programa centrar-se-á em tópicos como 'Luto Perinatal: vidas breves, laços eternos' e 'Luto em perspectiva: uma conversa necessária”, promovendo "um espaço de diálogo, partilha de experiências e aquisição de conhecimentos sobre uma temática de elevada relevância humana e social".