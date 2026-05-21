Óculos de sol desde 29€: Verão 2026 arranca com estilo na Alain Afflelou Funchal
Campanha especial oferece 25% de desconto em Ray-Ban entre 20 e 31 de maio
O Verão de 2026 chega com boa visão e muito estilo no Funchal. A Alain Afflelou, localizada na capital madeirense, acaba de lançar uma campanha especial para a estação mais quente do ano, com óculos de sol disponíveis a partir de 29 euros.
A aposta da marca passa por aliar protecção ocular, conforto e design actual, com uma vasta oferta que inclui marcas reconhecidas e novas colecções desenhadas para responder às tendências da estação.
Desconto especial em Ray-Ban
Entre os dias 20 e 30 de Junho, a Alain Afflelou Funchal aplica 25% de desconto em óculos de sol da marca Ray-Ban, uma das mais icónicas do sector.
A promoção surge como oportunidade para os clientes adquirirem peças intemporais com uma poupança significativa, numa altura em que a procura por acessórios de Verão aumenta consideravelmente.
Como escolher o modelo ideal para cada rosto
A escolha dos óculos de sol não deve assentar apenas na estética. O formato da armação pode realçar ou suavizar traços faciais, e a Alain Afflelou deixa algumas sugestões práticas:
- Rosto redondo – Modelos quadrados ou retangulares ajudam a alongar e definir o rosto;
- Rosto quadrado – Armações redondas ou ovais suavizam os traços mais marcados;
- Rosto oval – Quase todos os modelos funcionam bem, permitindo apostar nas tendências da estação;
- Rosto em coração – Óculos estilo aviador ou armações finas equilibram o formato do rosto, mais largo na parte superior;
- Rosto alongado – Modelos grandes e altos trazem harmonia e elegância à silhueta facial.
Sol, estilo e protecção
Com a chegada do verão, a exposição solar aumenta e com ela a necessidade de proteger os olhos dos raios UV. A Alain Afflelou reforça que os óculos de sol são um acessório essencial, tanto para o conforto visual como para a saúde ocular.
A loja do Funchal dispõe de atendimento especializado para ajudar cada cliente a encontrar o modelo mais adequado ao seu formato de rosto, estilo de vida e preferências estéticas.
Alain Afflelou Óptico Funchal
CC Anadia – Lojas 47 e 48
Rua Visconde Anadia 24, 9050-020 Funchal
291 657 638
Site: https://www.afflelou.pt/