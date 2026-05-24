Madeira reforça presença nos órgãos nacionais da JSD após congresso

A realização do 29.º Congresso Nacional da Juventude Social Democrata (JSD), este fim-de-semana, ficou marcada pela expressiva representação da Madeira na nova estrutura nacional do movimento jovem do PSD. Com a eleição de João Pedro Luís para a presidência da JSD, com 58% dos votos, tornando-se o 17.º líder da organização, vários jovens madeirenses garantiram também lugar nos diferentes órgãos nacionais.

Constança Sobreiros foi eleita vogal da Comissão Política Nacional (CPN), sendo acompanhada por Eduardo Abreu, secretário-geral da JSD-Madeira, que integra o mesmo órgão por inerência da Comissão Política Regional. No Conselho Nacional, o único órgão disputado por três listas neste congresso, ficaram eleitos Hugo Gomes, presidente da JSD de Santo António, descrita como a maior estrutura de freguesia da JSD-Madeira, e Joel Carvalho, líder da concelhia da JSD Ponta do Sol.

Guilherme Nunes, vogal da Comissão Política Regional, passa a integrar a Mesa do Congresso. O seu anterior lugar no Conselho de Jurisdição será ocupado por Carla Spínola, ex-deputada à Assembleia da República, indicada pelos jovens sociais-democratas madeirenses.

O congresso marca também o fim de um ciclo para Bruno Melim, que deixa a CPN após seis anos como vice-presidente da JSD. Os novos representantes madeirenses nos órgãos nacionais exercerão os respetivos mandatos durante dois anos, até 2028.