Nova colisão entre mota e carro na Via Rápida
Uma nova colisão entre uma mota e carro aconteceu, esta tarde, na Via Rápida, em São Martinho, no sentido Funchal-Ribeira Brava.
Deste acidente não há feridos a reportar, mas os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, uma vez que a condutora do carro, uma senhora de 70 anos, terá sofrido uma crise de ansiedade na sequência do embate.
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