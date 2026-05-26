Nova colisão entre mota e carro na Via Rápida

Uma nova colisão entre uma mota e carro aconteceu, esta tarde, na Via Rápida, em São Martinho, no sentido Funchal-Ribeira Brava.

Deste acidente não há feridos a reportar, mas os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, uma vez que a condutora do carro, uma senhora de 70 anos, terá sofrido uma crise de ansiedade na sequência do embate.