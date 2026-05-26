"Ocorrência informática" leva Câmara do Porto Santo a activar protocolos de segurança

O Município do Porto Santo informa que foi detectada "uma ocorrência informática" que afectou parte da sua infra-estrutura tecnológica, condicionando temporariamente o funcionamento de alguns serviços e plataformas digitais municipais.

A autarquia, através de comunicado publicado nas suas redes sociais, esclarece que, na sequência desta situação, "foram imediatamente accionados os mecanismos internos de segurança e contenção, encontrando-se os serviços competentes, em articulação com entidades especializadas, a desenvolver todas as diligências necessárias para reposição gradual da normalidade e salvaguarda dos sistemas municipais".

Como medida preventiva e de proteção, alguns serviços digitais e canais de atendimento poderão apresentar constrangimentos temporários nos próximos dias Câmara Municipal do Porto Santo

O Município garante que está igualmente a colaborar com as entidades competentes em matéria de cibersegurança e protecção de dados, seguindo os procedimentos legalmente previstos para este tipo de ocorrências.

"Até ao momento, decorrem trabalhos técnicos de avaliação e recuperação dos sistemas afectados, sendo prioridade absoluta garantir a segurança da informação, a continuidade dos serviços essenciais e a normalização do atendimento aos munícipes com a maior brevidade possível", pode ler-se no comunicado.

"O Município do Porto Santo agradece a compreensão de todos os munícipes e assegura que continuará a prestar informação sempre que se revele oportuno e adequado", finaliza.