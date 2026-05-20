80% dos espaços comerciais da Marina do Funchal já estão arrendados

A Marina do Funchal tem actualmente entre 75% e 80% dos espaços comerciais arrendados, revelou José Manuel Rodrigues, à margem da iniciativa 'Maré de Gente', que decorreu, esta manhã, naquele espaço.

Segundo explicou, a Marina encontra-se numa fase de arrendamento dos espaços comerciais, depois inicialmente ter sido atribuída uma concessão do espaço a dois clubes náuticos que constituíram uma empresa. Posteriormente, essa empresa celebrou uma subconcessão com outra entidade. "Estamos agora na fase em que essa empresa está a proceder ao arrendamento dos espaços às pessoas interessadas", referiu.

"E o que esperamos é que todo este processo seja o mais rápido possível, para que esta Marina possa voltar a ser um espaço de usufruto para a população", afirmou, recordando ainda que a Marina do Funchal foi, durante muitos anos, "um polo central da cidade em termos de animação e lazer", referiu.

É precisamente isso que pretendemos devolver rapidamente à população da nossa Região, toda esta frente-mar e a Marina do Funchal José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia

Questionado sobre os atrasos na abertura dos espaços, esclareceu que "a componente pública já cumpriu o seu papel" através da realização da obra e da celebração do contrato de concessão, cabendo agora aos privados avançar com a abertura das lojas e espaços comerciais. Para já, não existe ainda uma data definida para a inauguração oficial da Marina.

Na mesma ocasião, o governante também destacou a importância estratégica do mar para a Madeira, quer do ponto de vista ambiental, quer nas áreas das pescas e da defesa nacional. O responsável sublinhou que o arquipélago possui um "património marítimo de enorme relevância", lembrando ainda a existência de cabos submarinos que atravessam os mares da Região e asseguram a ligação da Madeira ao resto do mundo.

"O que se pretende é sensibilizar as novas gerações para a importância do nosso mar, para a riqueza dos nossos oceanos em vários domínios, e também apelar ao Estado para que realize maiores investimentos na Madeira no âmbito da defesa e da vigilância das nossas águas territoriais", sublinhou, à margem da iniciativa 'Maré de Gente', uma iniciativa promovida em conjunto com a Escola Azul e a Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros, com o intuito de sensibilizar a população para os impactos da poluição marinha nos ecossistemas.