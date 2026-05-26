Mau cheiro de "peixe podre" em estradas do Santo da Serra

Uma alegada descarga de resíduos de "peixe podre" na estrada que liga o Santo da Serra e a Meia Serra está a gerar indignação entre os moradores da zona, que se queixam de fortes odores e da ausência de uma intervenção de limpeza.

De acordo com os relatos enviados ao DIÁRIO, tudo terá acontecido ontem ao final da tarde, pelas 19 horas, quando um veículo, cuja identificação não foi possível apurar, terá passado naquela via deixando um rasto de líquidos e detritos de peixe em decomposição.

Os moradores dizem que o intenso cheiro começou rapidamente a sentir-se em diferentes pontos do trajecto, chegando mesmo ao interior de algumas casas. "É um horror", descreve uma das residentes, que suspeita que o veículo seguia em direcção à Meia Serra para efectuar o despejo dos resíduos.

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Perante a situação, a população contactou a Protecção Civil de Santa Cruz, que terá explicado que, tratando-se de uma estrada regional, a responsabilidade cabe à Direcção Regional de Estradas, à qual terá sido comunicada a ocorrência.

Contudo, até ao momento, os moradores garantem ainda não ter sido realizada "qualquer limpeza" no local. "O sol está a bater no chão e torna o cheiro ainda mais intenso. Os carros quando passam também acabam por espalhar ainda mais os detritos no alcatrão", relata a moradora.

O DIÁRIO solicitou esclarecimentos à Direcção Regional de Estradas, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, sobre as medidas tomadas após a denúncia e sobre uma intervenção de limpeza da via. Até ao momento, aguarda resposta.