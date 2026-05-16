Dois feridos em despiste de moto na Serra de Água

Duas pessoas ficaram feridas, na manhã deste sábado, num despiste de moto ocorrido na rotunda da Serra de Água, na Ribeira Brava.

Alertados pelas 8h20, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava mobilizaram duas ambulâncias para o local do sinistro para socorrer as vítimas.

Com ferimentos ligeiros, as vítimas foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.