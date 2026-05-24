Ginásio ao Ar Livre do Almirante Reis reabre após requalificação de 120 mil euros

O Ginásio ao Ar Livre do Almirante Reis, no Funchal, reabriu hoje ao público, pelas 10 horas, após obras de requalificação promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, num investimento na ordem dos 120 mil euros.

A intervenção contemplou a substituição integral dos equipamentos e a aplicação de um novo piso técnico destinado à prática desportiva ao ar livre, reforçando as condições de segurança, acessibilidade e conforto dos utilizadores.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou as melhorias introduzidas no espaço. “Desde logo melhoramos a oferta em termos de equipamentos, mas também em termos de piso, que é muito mais friendly para a prática desportiva”, referiu. O autarca sublinhou ainda a utilização regular do espaço, referindo que “estamos a falar de mais de 1.500 pessoas que, mensalmente, naquilo que são os contactos e a contabilização que nós temos, porque qualquer uma pessoa pode, efectivamente, passando por aqui, usufruir deste espaço”.

Sobre a estratégia municipal para este tipo de infraestruturas, Jorge Carvalho afirmou que a autarquia pretende continuar a intervir em espaços semelhantes. “Vamos procurar, acima de tudo, requalificar alguns dos espaços que estão à nossa responsabilidade”, disse, adiantando que estão a ser avaliadas novas intervenções, com possível foco na zona do Lido.

O ginásio ao ar livre integra a estratégia municipal de promoção da actividade física gratuita e acessível, tendo sido concebido como um espaço de utilização livre junto à zona histórica e à frente marítima da cidade. Ao longo dos anos, consolidou-se como um equipamento frequentado por residentes, jovens, seniores e turistas.

O espaço dispõe agora de novos equipamentos, incluindo bicicleta, elíptica, kettlebells, barras fixas, plataforma para abdominais, equipamento de bench press e vertical rowing, bem como pavimento técnico e placard informativo.

A obra foi adjudicada à empresa GOVI, com subcontratação da CÁPIO para execução de pavimentos e acabamentos, e da VARIOSPORT para a componente de sinalética e imagem.