Autarquia do Funchal apoia diáspora e migrações com 63 mil euros

No âmbito da Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, promovida pela Câmara Municipal do Funchal e a decorrer desde sexta-feira até 21 de Maio, foram hoje assinados cinco protocolos com associações que desenvolvem projetos na área da Diáspora e Migrações.

Os apoios, atribuídos ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal, representam um investimento global de 63 mil euros.

Segundo nota à imprensa, "para estes apoios foram considerados três grandes áreas de actuação como relevantes para a diáspora e migrações: desde a promoção da aprendizagem do Português Língua Não Materna, essencial para a integração profissional, escolar e comunitária, actividades sociais e de desenvolvimento pessoal, potenciando a criação de redes de apoio, solidariedade e integração, actividades culturais e celebrações festivas relevantes para a valorização da diversidade cultural e para a aproximação entre comunidades emigrantes e população local".

No acto, o presidente da Câmara Municipal do Funchal realçou as parcerias existentes entre a autarquia e as associações que, pela sua proximidade com as comunidades migrantes, melhor ajudam a implementar as políticas municipais.

O presidente da autarquia, Jorge Carvalho, apontou ainda a importância da existência, no Funchal, de uma sociedade que seja "mais capaz" que valorize a "diversidade" e que seja uma só "comunidade" com respeito pelas diferenças, mas sempre com foco na integração e proximidade entre todos.