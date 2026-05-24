JPP pede mais apoios aos agricultores madeirenses

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, alertou para as dificuldades enfrentadas pelos agricultores madeirenses e defendeu medidas para reforçar o rendimento, a competitividade e a valorização da agricultura regional.

Em declarações públicas, o líder partidário afirmou que “o agricultor madeirense continua mal pago” e considerou que o sector necessita de “mais estímulo, melhores condições e maior rendimento”, alertando para a perda de agricultores e de área agrícola na Região nos últimos anos. Segundo Élvio Sousa, a Madeira perdeu cerca de 3.800 agricultores e mais de 15% da área agrícola, acrescentando que muitos terrenos cultivados “estão agora infestados de mato e eucalipto”.

Na nota remetida, o dirigente do JPP defendeu a criação de bolsas de terras e reservas agrícolas, sobretudo para a produção de vinho, bem como apoios bonificados às empresas do sector, melhores seguros agrícolas e maior eficiência na gestão da água de regadio.

O secretário-geral do maior partido da oposição destacou ainda medidas relacionadas com o aumento do preço da banana, da uva e da cana-de-açúcar, apontando que o pagamento da banana extra, defendido pelo partido, acabou por ser adoptado pelo Governo Regional.

Ainda assim, considerou necessário “ir mais longe”, defendendo uma melhor gestão da GESBA para aumentar o valor pago pela banana extra para 1,36 euros por quilo.

Élvio Sousa criticou também o aumento de “apenas dois cêntimos por quilo” para os produtores de cana-de-açúcar, considerando insuficiente o valor pago aos agricultores. “Pagar apenas 62 cêntimos por quilo a quem garante a matéria-prima de produtos emblemáticos da Madeira tem apenas um nome: escravatura”, afirmou.