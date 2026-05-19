JPP pede ao Governo Regional emissário para a ETAR da Calheta

Segundo o JPP, "vinte anos depois de ter entrado em funcionamento, a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Calheta encontra-se a operar com apenas 10 por cento da sua capacidade máxima".

De acordo acordo com o partido, esta é uma limitação resultante da falta de investimento num emissário submarino, da responsabilidade do Governo Regional do PSD/CDS. E refere que os prejuízos ambientais estão à vista: todos os dias há descargas para o calhau, junto à foz da Ribeira da Serra de Água, denuncia o deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), Basílio Santos.

Recorda que a ETAR foi inaugurada em 2007. Um investimento público de 2,5 milhões de euros, concebido para servir as freguesias do Arco da Calheta, Calheta e Estreito da Calheta, assegurando a protecção ambiental e a qualidade das águas costeiras.

Diz que os objectivos não podiam ser melhores. Mas os factos são outros, afirma o parlamentar: “A infraestrutura continua a operar apenas a 10% da sua capacidade, ao fim de quase 20 anos, tratando cerca de 300 m³/dia apesar de ter sido projetada para 3.000 m³/dia. Esta limitação resulta da inexistência de um emissário submarino, cuja construção é da responsabilidade do Governo Regional, obrigando a que as descargas sejam feitas diariamente e de forma contínua diretamente para o Calhau, junto à foz da Ribeira da Serra de Água, afetando também a Marina da Calheta, a Praia do Calhau e a Praia da Calheta, todas inseridas numa área classificada como sensível ao abrigo da legislação europeia", refere.

Para o JPP, "a legislação comunitária é clara quanto às exigências aplicáveis a estas zonas. A Directiva 91/271/CE determina que áreas sensíveis devem beneficiar de tratamento mais rigoroso e de infraestruturas adequadas de rejeição, incluindo emissários submarinos. A Diretiva 98/15/CE reforça estes requisitos, clarificando critérios de desempenho. Em Portugal, estas normas foram transpostas pelo DecretoLei 152/97, que obriga à existência de emissários submarinos sempre que necessários para proteger o meio marinho. Assim, mesmo com tratamento secundário, a ETAR da Calheta está legalmente obrigada a dispor desta infraestrutura".

“A ausência do emissário submarino tem consequências diretas no desenvolvimento do concelho”, alerta Basílio Santos, acrescentando um outro facto relevante num concelho sob forte pressão turística: “Apenas 4% das habitações da Calheta estão ligadas à rede de saneamento básico, o que significa que 96% dependem de fossas sépticas ou soluções individuais. O município não pode expandir a rede de esgotos enquanto a ETAR não tiver capacidade para receber mais caudal, o que só será possível com a construção do emissário. Sem esta obra, a rede não pode ser ampliada, novas zonas não podem ser ligadas e o concelho permanece num ciclo de atraso estrutural. O JPP lamenta a inércia do executivo da Câmara da Calheta que finge a não existência deste grave problema".

Face a esta realidade, diz que se torna imperativo que a Assembleia Legislativa da Madeira recomende ao Governo Regional o planeamento, financiamento e execução do emissário submarino da ETAR da Calheta, garantindo o cumprimento das diretivas europeias e da legislação nacional. E realça que a Calheta precisa deste investimento para assegurar a protecção ambiental, a saúde pública, a qualidade das suas águas costeiras, a competitividade turística e a equidade territorial.