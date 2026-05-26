 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem ferido em colisão de mota e carro no Caminho do Poiso

None

Um carro e uma moto colidiram, ao início desta tarde, no Caminho do Poiso, em Santa Cruz, deixando um homem ferido.

Com ferimentos ligeiros, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que posteriormente realizaram o seu transporte para o hospital

A corporação mobilizou oito operacionais, que estiveram auxiliados por duas viaturas.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo