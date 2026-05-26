Homem ferido em colisão de mota e carro no Caminho do Poiso
Um carro e uma moto colidiram, ao início desta tarde, no Caminho do Poiso, em Santa Cruz, deixando um homem ferido.
Com ferimentos ligeiros, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que posteriormente realizaram o seu transporte para o hospital
A corporação mobilizou oito operacionais, que estiveram auxiliados por duas viaturas.
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