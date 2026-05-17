CAB festeja subida à Liga masculina de basquetebol

O CAB Madeira está de regresso ao lugar onde a sua história se habituou a viver: a elite do basquetebol português masculino.

A subida à Liga Betclic ficou hoje confirmada, depois de um duelo épico entre o CD Póvoa e o Portimonense, decidido apenas no prolongamento do terceiro e derradeiro jogo das meias-finais da Proliga.

Depois de no sábado terem garantido presença na final do campeonato, os “Amigos” aguardavam com expectativa pelo desfecho da eliminatória que poderia selar, desde logo, o tão desejado regresso ao principal escalão. E foi precisamente isso que aconteceu.

À semelhança dos dois encontros anteriores, também ontem foi preciso ir além dos 40 minutos regulamentares para encontrar um vencedor. Após um empate a 83 pontos no final do tempo regulamentar, o CD Póvoa mostrou mais sangue-frio e eficácia no prolongamento, acabando por triunfar por 90-86.

Com este resultado, a formação poveira carimbou o acesso à final da Proliga e garantiu igualmente a subida direta à LigaBetclic, levando consigo o CAB Madeira, que assim celebra o regresso ao convívio dos grandes do basquetebol nacional na próxima temporada.