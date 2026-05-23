JPP congratula-se pela aprovação de três resoluções na Assembleia da República

O Juntos Pelo Povo (JPP) congratulou-se com a aprovação, na Assembleia da República, de três projectos de resolução apresentados pelo deputado Filipe Sousa, centrados em áreas de protecção social, saúde e valorização de direitos.

Segundo o comunicado enviado pelo partido, as iniciativas agora aprovadas visam reforçar políticas públicas em matérias consideradas sensíveis e dar resposta a problemas que afectam milhares de cidadãos.

Entre as medidas aprovadas está a recomendação ao Governo para a valorização da dádiva benévola de sangue, incluindo a reposição da dispensa de serviço no dia da dádiva e o reforço da colheita de plasma por aférese, com o objectivo de aumentar a capacidade nacional de recolha.

Foi igualmente aprovada a proposta para a criação de um Plano Nacional de Prevenção e Resposta ao Desaparecimento de Pessoas com Demência ou com especial vulnerabilidade cognitiva, com vista a melhorar a coordenação e rapidez de resposta em situações de desaparecimento.

A terceira iniciativa aprovada recomenda ainda a simplificação e reforço da aplicação do Passe do Antigo Combatente, eliminando barreiras burocráticas e garantindo maior uniformização no acesso ao benefício.

O deputado Filipe Sousa considera que a aprovação das propostas “representa um sinal positivo de que é possível construir consensos em torno de matérias que dizem respeito à dignidade humana, à justiça social e ao respeito pelos cidadãos mais vulneráveis”. “O Parlamento reconheceu a importância de responder aos desafios enfrentados pelos dadores de sangue, pelos antigos combatentes e pelas pessoas com demência e respetivas famílias”, afirmou o parlamentar, sublinhando o impacto social das medidas.