Mariana Silva e Sara Pinho são reforços do Madeira SAD

A madeirense Mariana Ferreira Silva, andebolista que nas últimas quatro temporadas defendeu a baliza do Almeida Garrett é reforço do Madeira Andebol SAD para a próxima temporada.

A jogadora regressa assim a um emblema que representou entre 2020/2022 antes de ingressar no seu actual clube. Mariana Silva tem 20 anos e na Madeira iniciou a prática do andebol no CD Bartolomeu Perestrelo entre 2015/2016 até ingressar como destacada no Madeira Andebol por duas temporadas. Representa as nortenhas desde 2022/23 emblema que recordemos foi uma das grandes revelações da época.

Já Sara Pinho, de 25 anos vem do Clube de Andebol de Leça.

A jogadora actua a lateral esquerdo e regista um longo percurso desde 2008/2009 até 2017/2018 com as cores do Alavarium. Depois vestiu ainda as camisolas do Alcanema, Passos Manuel, Porto Salvo. De regresso ao Alavarium esteve dois anos antes de ingressar no Leça.

Iniciou a prática da modalidade no Arsenal de Canelas. Relembre-se que em devido tempo o DIÁRIO deu conta igualmente da contratação do madeirense Artur Rodrigues para o comando técnico do Madeira Andebol SAD, projecto que assim começa a ganhar forma para a época 2026/2027.