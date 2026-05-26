Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros aos Salesianos

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses participaram, esta manhã, num simulacro na escola do Salesianos, no Funchal.

O exercício envolveu 5 operacionais da corporação, que estiveram auxiliados por uma viatura pesada de combate a incêndios.

A acção, que simulou fogo numa arca frigorífica sem vitimas, pretendeu testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição de ensino.