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Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros aos Salesianos

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Os Bombeiros Voluntários Madeirenses participaram, esta manhã, num simulacro na escola do Salesianos, no Funchal.

O exercício envolveu 5 operacionais da corporação, que estiveram auxiliados por uma viatura pesada de combate a incêndios.

A acção, que simulou fogo numa arca frigorífica sem vitimas, pretendeu testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência da instituição de ensino.

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