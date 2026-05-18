Arraial de Nossa Senhora Auxiliadora anima Salesianos a 29 de Maio

Os Salesianos do Funchal preparam-se para viver, no próximo dia 29 de Maio, mais uma edição do tradicional Arraial de Nossa Senhora Auxiliadora, numa celebração repleta de alegria, convívio e muita animação musical.

Ao longo do dia, a festa será especialmente dedicada aos alunos do Colégio, com diversas actividades recreativas e culturais.

A partir das 18 e até às 23 horas, o recinto abrirá portas à comunidade para um grande arraial popular, onde não faltarão as tradicionais barraquinhas, comes e bebes, jogos, animação e um vasto programa musical.

O cartaz deste ano reúne vários convidados especiais, garantindo uma noite cheia de ritmo e boa disposição.

Entre os artistas confirmados destacam-se Pedro Garcia, a animada Dupla de 2, a Tuna D’Elas, a Banda Filarmónica do Faial e o DJ Daniel Caires, que encerrará a noite com muita música e animação.