Incêndio em mato mobiliza bombeiros para a Calheta
Um incêndio em mato deflagrou, na manhã deste sábado, na Rua General José Vicente, na freguesia e concelho da Calheta.
O alerta foi registado às 09h38, tendo sido accionados para o local os Bombeiros Voluntários da Calheta e a PSP, segundo informação recolhida pelo DIÁRIO.
Até ao momento não são conhecidos danos pessoais nem a dimensão da área afectada pelas chamas. As operações de combate e vigilância decorrem no local.
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