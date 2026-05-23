Incêndio em mato mobiliza bombeiros para a Calheta

Um incêndio em mato deflagrou, na manhã deste sábado, na Rua General José Vicente, na freguesia e concelho da Calheta.

O alerta foi registado às 09h38, tendo sido accionados para o local os Bombeiros Voluntários da Calheta e a PSP, segundo informação recolhida pelo DIÁRIO.

Até ao momento não são conhecidos danos pessoais nem a dimensão da área afectada pelas chamas. As operações de combate e vigilância decorrem no local.