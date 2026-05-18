Bombeiros participam em simulacro na EB1 e Creche Prof. Eleutério de Aguiar
Na passada quinta-feira, 14 de Maio, os Bombeiros Voluntários Madeirenses participaram num simulacro de incêndio na EB1 e Creche Prof. Eleutério de Aguiar, no Funchal.
O exercício pretendeu testar procedimentos e reforçar a segurança em ambiente escolar.
A corporação empenhou quatro veículos, 10 bombeiros, que garantiram uma resposta coordenada e eficaz.
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