Bombeiros realizam simulacro no Madeira Shopping

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio na zona da restauração do Madeira Shopping, no Funchal.

A operação teve como objectivo testar a capacidade de resposta e articulação dos meios de socorro perante um cenário de incêndio num espaço comercial com elevada afluência de pessoas. No exercício participaram três viaturas e nove operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como três viaturas e nove elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O simulacro decorreu sem registo de vítimas.