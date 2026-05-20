Bombeiros realizam simulacro no Madeira Shopping
Exercício decorreu esta manhã na zona da restauração do centro comercial
Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio na zona da restauração do Madeira Shopping, no Funchal.
A operação teve como objectivo testar a capacidade de resposta e articulação dos meios de socorro perante um cenário de incêndio num espaço comercial com elevada afluência de pessoas. No exercício participaram três viaturas e nove operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como três viaturas e nove elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
O simulacro decorreu sem registo de vítimas.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo