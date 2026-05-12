Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros à Escola dos Louros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses participam, esta manhã, num simulacro na Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros, no Funchal
O exercício envolve sete operacionais da corporação, que estão auxiliados por duas viaturas (um veículo pesado e uma ambulância).
A acção, que simulou um fogo numa arrecadação de material desportivo, pretende testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência.
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