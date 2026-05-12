Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros à Escola dos Louros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses participam, esta manhã, num simulacro na Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros, no Funchal

O exercício envolve sete operacionais da corporação, que estão auxiliados por duas viaturas (um veículo pesado e uma ambulância).

A acção, que simulou um fogo numa arrecadação de material desportivo, pretende testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência.