CDS-PP/Açores diz que responsabilidade do abastecimento nas Lajes é da Galp

O CDS-PP/Açores disse hoje que a responsabilidade na falha de combustível nas Lajes é de uma empresa e a operação está a "acontecer normalmente", lamentando que partidos da oposição estejam a "tentar sacar" dividendos políticos.

Segundo o líder parlamentar do CDS-PP açoriano, Pedro Pinto, a responsabilidade do abastecimento da Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, é da Galp e o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) faz a sua gestão, pelo que considera que a empresa deve dar esclarecimentos sobre a falha no combustível.

"Com certeza que quanto maior for o esclarecimento, melhor será a compreensão do que aconteceu e poderá levar a que se melhore procedimentos, caso o que aconteceu resulte de algum fator que possa ser corrigido ou melhorado, de alguma falha que, entretanto, possa ser identificada para que não volte a acontecer", disse à Lusa.

Pedro Pinto sublinhou que "a responsabilidade do abastecimento é de uma empresa, a empresa Galp, e, portanto, é da sua total responsabilidade o transporte e o acondicionamento" do combustível para a aviação civil.

Referiu que o Governo Regional gere a Aerogare Civil das Lajes e "tem uma reserva que permite que a operação programada durante uma semana continue a ocorrer sem qualquer constrangimento, que é o que está a acontecer agora".

Segundo o líder parlamentar do CDS-PP toda a operação civil nas Lajes está a ocorrer "sem nenhum constrangimento" e "tudo dentro da normalidade".

Lembrou que "não é a primeira vez que isto acontece" e referiu que "o que está a haver agora, mediaticamente, é um aproveitamento e um lançamento de pânico na comunicação social que não ajuda a ninguém, porque nada está em risco [a operação civil], as reservas [de combustível] existem e a operação está a acontecer normalmente".

"Portanto, o sistema está a funcionar, o sistema tem redundâncias, o sistema tem reservas, isso está a acontecer. E tem redundâncias e tem reservas exatamente para acudir a uma situação extemporânea como é esta de haver um carregamento que não é considerado em condições para ser usado", acrescentou.

O CDS-PP lamenta a "tentativa" de os partidos da oposição aproveitarem uma circunstância para tentarem "sacar dividendos políticos", considerando a atitude "politicamente irresponsável".

No domingo, o diretor da Aerogare das Lajes, Vítor Pereira, revelou à Lusa que o combustível que chegou à Terceira para abastecer a operação aérea civil "não cumpriu com os testes de qualidade e segurança que a Galp tem para o seu produto" e que a empresa optou por "não colocar este produto no mercado, porque não estavam garantidas as condições de segurança para a aviação civil".

O responsável assegurou, no entanto, que a infraestrutura tinha reservas que permitiam garantir que a operação prevista não iria "sofrer alterações", embora tivessem sido tomadas medidas de precaução.

A Lusa está a pedir reações aos vários partidos com assento parlamentar sobre o assunto.

O PS/Açores exigiu hoje um "esclarecimento cabal e muito claro" do Governo Regional e da República sobre a falha nos testes de qualidade e segurança do combustível para aeronaves no Aeroporto das Lajes.

O BE/Açores pediu no sábado "esclarecimentos imediatos" do Governo Regional e da República sobre a suspensão do abastecimento civil de aeronaves na Base das Lajes.

Hoje, o presidente do Governo Regional dos Açores disse que o executivo mostrou capacidade de resposta perante a falha nos testes de qualidade e segurança do combustível para aeronaves no Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira.

"Perante uma perturbação inesperada, nós tivemos, felizmente, capacidade de resposta e, portanto, está a ser tratado e creio que não haverá depois, no final, qualquer consequência", afirmou o chefe do executivo açoriano, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Segundo o governante, o executivo deu uma "resposta imediata", com o transporte de combustível da ilha de São Miguel para a ilha Terceira e com a limpeza dos tanques para a retoma da operação, cumprindo "tudo o que tecnicamente é adequado".