"Sentido crítico é cada vez mais importante nos dias de hoje"

Os jardins da Quinta Vigia receberam, esta tarde, a festa dos projectos 'Ponto e Vírgula', iniciativas promovidas pela Secretaria Regional de Educação em parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira, que voltou a reunir alunos, professores e parceiros numa celebração dedicada à criatividade, à literacia mediática e ao pensamento crítico dos jovens madeirenses.

Um dos momentos centrais da cerimónia foi a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que destacou a relevância destas iniciativas na formação das novas gerações e alertou para os desafios colocados pelo excesso de informação e pela manipulação na era digital.

"O apuramento do sentido crítico é algo muito importante, cada vez mais importante nos dias de hoje", afirmou, considerando essencial que os jovens desenvolvam ferramentas que lhes permitam distinguir "aquilo que é a verdade da mentira, aquilo que é a manipulação da não-manipulação, e aquilo que é o simulacro da realidade pura e dura".

O governante também reforçou que o desenvolvimento do espírito crítico deve acompanhar os cidadãos ao longo da vida, sobretudo numa altura em que a inteligência artificial e as plataformas digitais potenciam novas formas de influência e desinformação.

Não há nada como termos pessoas formadas e educadas com esse sentido crítico. A cultura sem discernimento não nos defende das ameaças Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

O chefe do executivo madeirense aproveitou ainda a ocasião para elogiar o trabalho desenvolvido pelas escolas e entidades envolvidas nos projectos. "Um sentido agradecimento aos nossos professores ao serviço das novas gerações da nossa Região Autónoma da Madeira", frisou.

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Na mesma cerimónia também intervieram os parceiros da iniciativa. O director da loja FNAC Madeira, André Gonçalves, destacou a coragem dos alunos em exporem os seus trabalhos e ideias, considerando que todos os participantes "já venceram" por terem dado "o passo mais difícil, que é mostrar aquilo que é seu".

"Acreditamos profundamente no talento que nasce nas escolas. Acreditamos que dar palco faz a diferença", afirmou, deixando ainda uma mensagem de incentivo aos jovens. "Nunca parem de crescer", frisou.