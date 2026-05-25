Bordal e BÉHEN levam Bordado Madeira à Lisbon Design Week

A Bordal – Bordados da Madeira e a BÉHEN apresentam, no âmbito da Lisbon Design Week 2026, a instalação 'Atrás da Cortina Mora o Tempo', patente entre 27 e 31 de Maio, na A Vida Portuguesa – Intendente, localizada no edifício da antiga fábrica Viúva Lamego, em Lisboa.

O projecto resulta de uma colaboração entre a marca de moda portuguesa e a Bordal, reinterpretando desenhos e motivos do arquivo histórico do Bordado Madeira através de cortinas de organza bordadas com técnicas tradicionais.

A nota remetida dá conta que a instalação integra peças inspiradas na paisagem e flora madeirenses, com destaque para motivos de antúrios, sapatinhos e estrelícias, executados com técnicas como o ponto sombra, o ponto corda e o bordado aplicado. A iniciativa propõe uma experiência sensorial centrada na relação entre memória, tempo e património têxtil, evocando a ideia de contemplação da paisagem madeirense através de uma janela simbólica.

O projecto inclui ainda um documentário realizado por Matilde César, dedicado ao processo criativo e ao trabalho artesanal associado ao Bordado Madeira.

No âmbito da programação da Lisbon Design Week, será também promovido um workshop de Bordado Madeira pela Bordal e pela BÉHEN, no dia 30 de maio, na loja Depozito.