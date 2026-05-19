‘Heróis do Quotidiano’ inspiram vídeos de 13 escolas secundárias da Região

Este ano, a temática ‘Heróis do Quotidiano’ inspirou a categoria vídeo do Concurso ‘Grande Ideia’ 2025/2026, no âmbito do suplemento educativo 'Ponto e Vírgula', uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Foram 13 as escolas secundárias que concorreram nesta categoria, que hoje irá revelar os vencedores (assim como as restantes categorias do concurso). Aqui ficam os trabalhos em vídeo, sem nenhuma ordem específica:

EBS/PE/C Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (Santana)

'Heróis sem Capa: A Coragem dos Bombeiros no Quotidiano'

EBS/PE/C D. ª Lucinda Andrade (São Vicente)

'Heróis do Quotidiano'

Escola Secundária Francisco Franco (Funchal)

'Heróis Invisíveis'

EBS de Machico

'Heróis do Quotidiano'

Escola da APEL (Funchal)

'Ninguém caminha sozinho'

EBS Dr. Maurílio Dantas - Carmo (Câmara de Lobos)

'Heróis sem capa'

Escola Secundária Jaime Moniz (Funchal)

'Onde a coragem começa'

EBS Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava)

'Adbrava: Quem faz a diferença todos os dias!'

EBS/PE da Calheta

'Os nossos heróis'

EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva (Funchal)

'Heróis do Quotidiano'

EBS/PE/C do Porto Moniz

'O Gabinete de Apoio ao Idoso'

EBS Gonçalves Zarco (Funchal)

'Uma vida no tempo de Salazar'