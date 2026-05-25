Investigadores de Castelo Branco identificam nova espécie de fungo em medronhos
Um estudo da Escola Superior Agrária (ESA) de Castelo Branco e do Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior (CBPBI) identificou uma nova espécie de fungo em medronheiros recolhidos em Oleiros.
"A espécie de fungo Banningia arbuti foi recentemente identificada em amostras de bagas de medronheiro (Arbutus unedo) recolhidas na região de Oleiros, distrito de Castelo Branco, constituindo uma nova espécie para a ciência", revelou hoje o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).
Esta descoberta resulta de um projeto de parceria entre a ESA e o CBPBI, integrado no Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).
Segundo o IPCB, no contexto deste projeto, foi realizada a caracterização da microbiota associada ao medronho, tendo sido efetuados o isolamento, purificação e crioconservação, a -80 ºC, de diferentes isolados fúngicos representativos da microbiota deste fruto.
Este trabalho decorreu no Laboratório de Microbiologia da ESA e, posteriormente, "os isolados foram enviados para depósito e identificação na Micoteca da Universidade do Minho, tendo-se verificado que um dos exemplares correspondia a uma espécie até então desconhecida pela comunidade científica".
Os resultados foram publicados na revista International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology e assinados pelos investigadores Joana Domingues, João Trovão, Célia Soares, Carla Santos, Nelson Lima e Cristina Pintado.
Até à publicação deste estudo, o género Banningia incluía apenas uma espécie descrita a nível mundial.
"Através de análises morfológicas, moleculares e bioquímicas, foi possível clarificar cientificamente este género e contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre a família de fungos Saccotheciaceae, ainda pouco explorada".
A nova espécie encontra-se atualmente depositada na Micoteca da Universidade do Minho, em Braga, permanecendo disponível para futuras investigações e eventual exploração biotecnológica.