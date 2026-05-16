Novo acidente na via rápida no túnel da Ponte do Vigário
Mais um acidente ocorreu, há instantes, na via rápida, desta vez no túnel da Ponte do Vigário, em Câmara de Lobos.
Ao que foi possível apurar, a ocorrência não provocou feridos.
Ainda assim, o acidente está a causar constrangimentos na circulação rodoviária, com o trânsito a ultrapassar já um quilómetro de extensão no sentido Machico–Ribeira Brava.
A Via Litoral encontra-se no local a acompanhar a situação.
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