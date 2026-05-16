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Novo acidente na via rápida no túnel da Ponte do Vigário

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Foto ViaLitoral

Mais um acidente ocorreu, há instantes, na via rápida, desta vez no túnel da Ponte do Vigário, em Câmara de Lobos.

Ao que foi possível apurar, a ocorrência não provocou feridos.

Ainda assim, o acidente está a causar constrangimentos na circulação rodoviária, com o trânsito a ultrapassar já um quilómetro de extensão no sentido Machico–Ribeira Brava.

A Via Litoral encontra-se no local a acompanhar a situação.

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