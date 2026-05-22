Via rápida com circulação muito condicionada após acidente

Um acidente na via rápida, na zona da Ribeira João Gomes, no sentido Machico-Funchal, está a provocar fortes constrangimentos no trânsito, deixando a circulação praticamente caótica ao final desta tarde.

Segundo a aplicação 'Info Vias', a extensão das filas de viaturas paradas já ronda os seis quilómetros, atingindo inclusivamente a zona da Cancela.

Para já, desconhece-se o número de viaturas envolvidas e a existência de eventuais feridos.