Via rápida com circulação muito condicionada após acidente
Trânsito está praticamente parado no sentido Machico-Funchal
Um acidente na via rápida, na zona da Ribeira João Gomes, no sentido Machico-Funchal, está a provocar fortes constrangimentos no trânsito, deixando a circulação praticamente caótica ao final desta tarde.
Segundo a aplicação 'Info Vias', a extensão das filas de viaturas paradas já ronda os seis quilómetros, atingindo inclusivamente a zona da Cancela.
Para já, desconhece-se o número de viaturas envolvidas e a existência de eventuais feridos.
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