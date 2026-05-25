Serviço de televisão da MEO com falhas em várias zonas do país

O serviço de televisão da MEO encontrava-se hoje com falhas, de acordo com relatos registados em várias zonas do país, enquanto a operadora referiu à Lusa que está a trabalhar para resolver o problema.

"A MEO confirma uma afetação parcial do serviço de televisão, estando as suas equipas técnicas totalmente empenhadas na resolução da situação, que se prevê ultrapassada nas próximas horas", pode ler-se, numa resposta enviada à Lusa.

De acordo com relatos recolhidos pela agência Lusa, o serviço de televisão através da box Android estava sem funcionar pelas 20:30 de hoje.

O portal Downdetector, plataforma que fornece informações, em tempo real, sobre vários serviços, registou nas últimas horas vários relatos de avaria no serviço de televisão da MEO.

Os primeiros relatos de avaria reportados nesta plataforma foram publicados pelas 18:00.

Clientes desta operadora de norte a sul de Portugal continental referem que estão sem serviço de televisão e com dificuldade para contactar o serviço de apoio.