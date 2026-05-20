ADN-Madeira denuncia falhas no sistema de reservas de percursos pedestres

O ADN-Madeira veio a público esta quarta-feira, através de comunicado assinado por Miguel Pita, denunciar o que considera ser o insucesso do sistema de reservas online pelo Portal Simplifica para os passeios pedestres na Região Autónoma da Madeira, alertando para as consequências negativas que a medida está a ter no destino turístico a curto prazo.

Miguel Pita, coordenador regional do partido, afirma que "o sistema de reservas 'on-line' pelo Portal Simplifica para passeios pedestres na RAM não é funcional e só está prejudicando o nosso destino Madeira", acrescentando que nem todos os turistas dominam o uso da Internet e que têm o mesmo direito de aceder aos percursos terrestres e miradouros da ilha.

Ora, o partido pede ao Governo Regional que reconheça rapidamente o insucesso da medida, apontando como principal problema o facto de muitos turistas não conseguirem reservar os percursos pretendidos e, em alguns casos, ficarem também impossibilitados de obter reembolso dos pagamentos feitos antecipadamente. O Portal Simplifica indica explicitamente que "não é possível efectuar alterações ou pedidos de reembolso a reservas concluídas e pagas", e que "o reagendamento ou reembolso de uma actividade (percurso, acampamento ou mergulho) só é possível se a mesma tiver sido cancelada por motivo imputável ao IFCN".

O ADN-Madeira sublinha a impossibilidade prática de qualquer pessoa prever com antecedência se estará em condições físicas ou de saúde para realizar o passeio previsto, situação em que o turista fica perante um dilema: "Ou faz o passeio mesmo não estando em condições, colocando em risco a sua integridade física, ou simplesmente perde o dinheiro".

O partido denuncia ainda que, em alguns locais como o Rabaçal, há pessoas que utilizam acessos alternativos à entrada principal, escapando à vigilância da Polícia Florestal e ao pagamento da taxa, o que torna "ainda mais injusta a realidade de quem paga e tem de andar literalmente ao 'empurrões' em pleno passeio que deveria ser de lazer".

Como alternativa, o ADN-Madeira reitera a sua proposta de pagamento único de taxa turística à chegada ao aeroporto, acessível através de pagamento em dinheiro ou cartão, com emissão de um código QR válido para os trilhos e miradouros que o visitante escolhesse, nos dias e horas da sua conveniência. O partido defende igualmente que as receitas revertessem para a Associação de Municípios da RAM, com maior transparência na aplicação dos fundos, algo que, segundo Miguel Pita, "não sucede desde que começaram as taxas turísticas na ilha da Madeira".