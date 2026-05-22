Governo reforça apoios à viticultura madeirense

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou hoje a reactivação da Associação de Produtores de Vinho da Ilha da Madeira como sendo uma decisão de grande relevância para o futuro da viticultura regional.

"Não só vão representar os produtores como valorizar um setor considerado estratégico para a economia e identidade da Região", referiu o governante na tomada de posse dos órgãos sociais desta associação que passa a ser presidida por Juan Óscar Abreu.

Falando aos presentes no salão paroquial do Estreito Nuno Maciel reiterou a importância dos viticultores e agricultores em geral associarem-se para conseguirem maior escala e assim conseguirem ter mais rendimento.

"Juntos somos mais fortes", referiu o secretário regional sublinhando que o Governo Regional acompanha este sector que é "estratégico para a Região".

Sobre o momento actual da viticultura, o governante fez saber que conhece as principais preocupações dos agricultores que se prendem essencialmente com a falta de mão-de-obra e as alterações climáticas.

Ao nível dos apoios, recordou que o Governo Regional vai reforçar já este ano os auxílios atribuídos às castas Tinta Negra e Boal, aumentando a ajuda de 200 para 255 euros por tonelada. Já no caso da Boal, o apoio terá um aumento maior, passando de 81 para 255 euros por tonelada.

"Esse é um dos grandes desafios com que nos deparamos atualmente, mas estamos a trabalhar para mitigar estas situações", frisou Nuno Maciel que fez questão de destacar o apoio técnico de proximidade realizado pelo IVBAM.

A terminar o responsável fez saber que está disponível para trabalhar com a nova associação no sentido de valorizar o setor e melhorar as condições de produção.