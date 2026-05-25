PR ordena reposição de acesso à internet suspenso desde início da guerra no Irão

O Presidente iraniano ordenou o restabelecimento do acesso à internet internacional no Irão, suspenso desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o país, noticiou hoje a comunicação social nacional.

"O decreto que visa repor o acesso à internet ao seu estado anterior a janeiro foi comunicado ao Ministério das Comunicações pelo Presidente, Masoud Pezeshkian", informaram as agências de notícias iranianas Tasnim e Fars.

Interrompido durante os protestos populares de grande escala que culminaram no início de janeiro com violenta repressão e milhares de detenções, o acesso internacional à internet no Irão foi suspenso a 28 de fevereiro, data do início da ofensiva aérea israelo-norte-americana dos EUA ao país.

Desde então, a população apenas tinha acesso a plataformas digitais e 'sites' pertencentes à rede nacional da República Islâmica.