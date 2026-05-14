Funchal apoia Bombeiros Voluntários Madeirenses com 277 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal vai conceder um apoio de 277 mil euros à Associação de Bombeiros Voluntários Madeirenses. Esta foi uma das decisões tomadas na reunião de Câmara, que se realizou esta manhã, e na qual foram aprovados apoios em várias áreas.

Jorge Carvalho realçou ainda a aprovação, por unanimidade, da expropriação do edifício situado na Rua da Infância – Campo da Barca – que, depois de requalificado, terá não só vários serviços municipais, bem como habitação pública e ainda estacionamentos.

No final da reunião, apontou ainda outros apoios, no valor de 70 mil euros, dados em várias áreas, desde o social ao cultural, e que vão permitir "um conjunto de associações com intervenções nestas áreas possam concretizar os seus projectos juntos da comunidade".

O presidente da CMF abordou também a intervenção na rede viária da cidade com a garantia de que, "independentemente das intervenções caso a caso e consoante as circunstâncias e até as condições climatéricas, a autarquia irá fazer uma grande intervenção que será realizada no período das férias escolares, de modo a que a mobilidade não se afigure difícil para os munícipes".

Quanto ao fim do período de discussão pública da proposta de Regulamento do Alojamento Local, destacou a "significativa participação – centena e meia", por parte dos munícipes, dando nota de que 90% elogiaram a decisão da edilidade em elaborar a proposta de regulamento, frisando, novamente, que, "em edifícios de habitação colectiva, doravante, não poderão haver novos alojamentos locais". Aliás, o regulamento tem como ponto de partida a necessidade de equilíbrio entre uma importante actividade económica e a "necessidade de salvaguardar a necessidade de habitação para os residentes", sendo esta a base da proposta final, a procura de equilíbrio.