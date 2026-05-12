Pilotos madeirenses participam no Rotax Max Challenge em Castelo Branco
Os pilotos madeirenses estiveram em bom plano na segunda prova da Rotax Max Challenge Portugal 2026, disputada no Kartódromo de Castelo Branco, num fim de semana de particular exigência para todos os participantes. A ronda marcou a estreia oficial daquela pista em competições FPAK e ficou também marcada por condições meteorológicas muito complicadas, com chuvas por vezes torrenciais a abaterem-se sobre o traçado albicastrense, tornando ainda mais difícil a gestão das corridas, a escolha de afinações e a adaptação dos pilotos ao piso.
Mesmo perante este cenário desafiante, a representação madeirense conseguiu resultados de grande relevo, com vitórias, pódios e prestações consistentes em várias categorias.
Na Micro Max, Bernardo Sequeira terminou no 3.º lugar da classificação final da categoria e foi 9.º na classificação conjunta Mini/Micro, depois de ter sido o mais rápido na qualificação da sua categoria.
Na Mini Max, Thiago Carvalhais venceu a classificação final da categoria e foi também 1.º na classificação conjunta Mini/Micro, confirmando em Castelo Branco a competitividade que tem vindo a demonstrar nesta fase da época.
Relativamente à Júnior, Afonso Pires rubricou uma prestação sólida num pelotão muito competitivo, terminando no 5.º lugar da classificação final. O resultado deixa boas indicações para as próximas jornadas, sobretudo tendo em conta as dificuldades adicionais impostas pela meteorologia.
A categoria Sénior trouxe nova demonstração de força dos pilotos madeirenses. Martim Meneses venceu a classificação final, depois de três vitórias nas três finais, onde mais uma vez deu uma clara manifestação de superioridade. Bruno Ponte também esteve em excelente plano, terminando no 4.º lugar, enquanto Martim Alves concluiu a prova no 9.º posto, num pelotão muito numeroso e competitivo. Nicole Ferreira fechou a participação na 13.ª posição, sendo ainda a melhor concorrente feminina na sua categoria. Nota ainda para João Bettencourt, que se estreou nesta realidade competitiva numa participação esporádica, mas que poderá repetir no futuro, terminando no 23.º lugar.
Nas DD2, João Dinis voltou a estar entre os pilotos em evidência, ao terminar no 3.º lugar da classificação geral da DD2 e também no 3.º lugar da DD2 Sénior. João Dias concluiu a DD2 no 11.º lugar e destacou-se sobretudo na DD2 Master, onde terminou em 5.º, depois de vencer a terceira final da categoria.
Os resultados de Castelo Branco confirmam o bom momento dos pilotos madeirenses no karting nacional, num fim de semana em que talento, adaptação e resiliência foram decisivos perante uma pista nova no panorama nacional e condições meteorológicas muito adversas.