Ecrãs flexíveis projectados por investigadores da Universidade de Coimbra

Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) desenvolveu um novo condutor transparente e ultra-resiliente que poderá revolucionar os dispositivos 'wearables', os ecrãs tácteis e as tecnologias de recolha de energia.

A investigação apresenta uma solução inovadora para um dos principais desafios da electrónica moderna: criar materiais simultaneamente transparentes, elásticos e capazes de manter o desempenho eléctrico mesmo sob deformações extremas.

O novo material baseia-se numa arquitectura nanométrica tridimensional preenchida com metal líquido, permitindo suportar alongamentos, torções e compressões sem perder estabilidade eléctrica. Segundo os investigadores, o condutor consegue esticar até 14 vezes o seu comprimento original.

O estudo foi publicado na revista científica 'npj Flexible Electronics', do grupo 'Nature', e resulta de uma colaboração entre o Instituto de Sistemas e Robótica, o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e o Departamento de Física da FCTUC.

Citado em comunicado, o investigador Mahmoud Tavak afirma que o objectivo passa por desenvolver "electrónica macia, resiliente e sustentável", capaz de resistir a dobragens, impactos e perfurações sem perder funcionalidade.