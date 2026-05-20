Governo da Madeira pede distância e respeito pela espécie do lobo-marinho

Conforme noticiou o DIÁRIO, um lobo-marinho juvenil foi recentemente avistado nas águas junto à Praia Formosa, no Funchal, levando o Governo Regional da Madeira a renovar o apelo à adopção de comportamentos responsáveis perante esta espécie protegida.

Lobo Marinho avistado a repousar na Praia Formosa Um Lobo Marinho foi visto a descansar numa das reentrâncias rochosas da Praia Formosa, no Funchal, num momento que tem captado a atenção nas redes sociais.

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), emitiu um comunicado, esta quarta-feira, para sublinhar a importância de respeitar a presença do animal e de não interferir com o seu bem-estar.

O lobo-marinho da Madeira é classificado como espécie "em perigo" e conta com uma população estimada em cerca de 30 indivíduos no arquipélago. Apesar de os avistamentos se terem tornado mais frequentes, sinal positivo das políticas ambientais implementadas ao longo das últimas décadas, conforme salienta a tutela governamental, a espécie continua extremamente vulnerável. A Madeira é reconhecida internacionalmente pelo trabalho de conservação desenvolvido neste domínio, nomeadamente através da criação da Reserva Natural das Ilhas Desertas e das acções contínuas de monitorização e vigilância promovidas pelo IFCN.

Com a aproximação da época balnear e o consequente aumento da afluência às zonas costeiras, o Governo Regional considerou urgente relembrar as boas práticas a adoptar no contacto com estes animais. Em terra, recomenda-se manter distância de segurança, não tocar, não alimentar o animal, reduzir o ruído nas imediações e impedir a aproximação de animais domésticos. No mar, durante a prática de natação, SUP, caiaque, snorkeling ou mergulho, deve evitar-se qualquer interacção e não entrar na água caso o lobo-marinho esteja presente na zona. Em contexto de navegação, nunca se deve perseguir ou aproximar deliberadamente do animal; se for este a aproximar-se, recomenda-se manter o rumo com calma.

O IFCN sublinha que a protecção da espécie depende também da colaboração da população e dos visitantes, sendo fundamental minimizar as interacções humanas para garantir a tranquilidade e segurança dos animais.

Os avistamentos devem ser comunicados através do portal lobomarinhomadeira.com ou pelo WhatsApp da Rede SOS Vida Selvagem, através do número +351 961 957 545.